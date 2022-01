Robbie Williams je bil tarča morilca, vendar so ga rešili njegovi prijatelji

Nekdanji član fantovske skupine Take That je za Mirror povedal, kako je grozljiva grožnja morilca izginila po posredovanju prijateljev.

"Tega nisem nikoli povedal, nad mojo glavo je visela grožnja plačanega morilca. O tem nisem nikoli govoril v javnosti. Morilca ni več. Imam prijatelje. To so stvari, o katerih se ne govori, ko postaneš slaven," je pojasnil pevec.

Foto: Reuters

"V nekem trenutku svojega življenja sem bil neverjetno slaven. Slaven v slogu Michaela Jacksona. Pri svojih 17 letih sem postal priljubljen. Od 16. leta sem bil v fantovski skupini, in ko sem bil star 21, sem začel solo kariero. Prodal sem 80 milijonov albumov, bil rekorder po številu prodanih vstopnic v enem dnevu," je dodal.

Robbie je v nadaljevanju spregovoril o tem, da se ves čas bori s pozornostjo, ki jo prinaša slava superzvezdnika, in da se je s tem sprijaznil šele v zadnjih letih.

Foto: Getty Images "Izjemna slava in izjemen uspeh prinašata anksioznost, depresijo in duševne bolezni. Obstaja več stopenj slave in tega, kaj ti naredi. Zadnja je sprejetje vsega. Imam tesnobna občutja in ne maram se srečevati z neznanci, toda neznanci me želijo spoznati, zaradi česar se počutim neprijetno. Traja nekaj časa, da se človek s tem sprijazni," je dodal.

47-letni Robbie Williams zdaj živi v Los Angelesu in ima štiri otroke z ženo Aydo Field. Poskuša živeti čim bolj anonimno, da bi lahko imel čim bolj običajno življenje.

