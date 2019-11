Britanski pevec je že 13 let brez mobilnega telefona #video

Čeprav je eden najuspešnejših britanskih glasbenikov in z milijoni sledilcev na družbenih omrežjih, Robbie Williams že od leta 2006 nima mobilnega telefona, je razkril v nedavnem intervjuju. "Ves čas sem na računalniku, kjer sem vedno povezan v brezžično omrežje. Mobilnika sem se znebil, ker mi preprostoo niso všeč."

To pomeni, da nikoli ni bil ponosni lastnik pametnega telefona, ki so svet obsedli leta 2007 z lansiranjem prvega iPhona.

Robbie Williams je že devet let poročen z Aydo Field, s katero imata tri otroke. Foto: Getty Images

Nima dostopa do lastnih družbenih omrežij

Zvezdnik je ob tem razložil, da čeprav je prisoten na družbenih omrežjih, pa on ni tisti, ki upravlja svoje profile.

"Nimam dostopa do ničesar, saj bi bilo v nasprotnem primeru moje kariere konec," je pojasnil. "Določenim ljudem povem, kaj hočem izpostaviti, oni to pregledajo, potem pa tega ponavadi ne objavijo."

A 45-letni glasbenik, ki bo konec leta izdal svoj prvi božični album, ni edini zvezdnik, ki ne uporablja mobilnega telefona.

Robbie o svojem prihajajočem albumu:

Ni edini zvezdnik, ki razmišlja tako

Tudi Eltonu Johnu niso najbolj všeč, predvsem zaradi čezmerne uporabe in dejstva, da so zdaj bolj fotoaparati kot pa telefoni. "Prej si si lahko privoščil, da si se v javnosti vedel ne prav vzorno, in tega nihče ne bi fotografiral, kar sem mnogokrat počel. Na žalost se je to z napredkom tehnologije spremenilo. Iti ven v javnost je zdaj postalo napor."

Mobilnika ne uporabljata niti igralka Shailene Woodley in glasbenik Ed Sheeran, pevka Adele pa ima tako kot Robbie omejen dostop do lastnih družbenih omrežij, saj se ji je nekoč zgodilo, da je tvitala, ko je bila pijana.

