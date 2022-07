Ricky Martin obtožen incesta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V družini slavnega portoriškega glasbenika Rickyja Martina je izbruhnil hud škandal. Njegov 21-letni nečak Dennis Yadiel Sanchez trdi, da sta bila več mesecev v razmerju in da je bil zvezdnik do njega tudi nasilen, zaradi česar mu je v začetku julija sodišče izdalo prepoved približevanja Sanchezu.

50-letni Martin je te obtožbe prek odvetnikov odločno zanikal. "Ricky Martin ni bil in nikoli ne bi bil v kakršnemkoli intimnem razmerju s svojim nečakom," je sporočil njegov odvetnik, "te izjave niso le neresnične, temveč so tudi odvratne."

Martinov odvetnik je še izjavil, da ima Sanchez "hude psihične težave". "Vsi upamo, da bo poiskal pomoč, ki jo nujno potrebuje," je sporočil, "predvsem pa upamo, da bo sodišče ta primer zavrglo takoj, ko vidi vsa dejstva."

Foto: Guliverimage/AP

Glasbenika je podprl njegov brat Eric, ki prav tako trdi, da ima njun nečak, sin njune polsestre Vanesse, psihične težave in da je v preteklosti preglavice povzročal tudi drugim članom družine. Med javljanjem v živo na Facebooku je dejal, da je Sanchez med drugim neki svoji sodelavki grozil, da jo bo ubil.

Sodišče v Portoriku bo o tem primeru odločalo 21. julija. Če ga ne bo ovrglo in bo Martin moral na sojenje, mu zaradi incesta grozi do 50 let zapora.

Medtem pa ima latinozvezdnik tudi druge sodne preglavice. Njegova nekdanja menedžerka trdi, da ji dolguje plačilo, in ga toži za tri milijone ameriških dolarjev.

