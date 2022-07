Po obtožbah o incestu se je oglasil Ricky Martin

"To je bilo boleče zame, za mojo družino in prijatelje, česa takšnega ne bi želel nikomur," je latinozvezdnik dejal po tem, ko je sodišče zavrnilo obtožbe njegovega nečaka, da naj bi bila v razmerju.

V četrtek se je končala drama, ki jo je preživljal latinozvezdnik Ricky Martin, potem ko ga je nečak Dennis Yadiel Sanchez obtožil, da je bil z njim več mesecev v intimnem razmerju ter da je bil pevec nasilen do njega.

Sodišče v Portoriku je primer zavrglo, s čimer se je strinjal tudi Sanchez. "Tožnik je sodišču potrdil, da je bila odločitev o odstopu od tožbe njegova in da nanj ni nihče vplival ali pritiskal," so Martinovi odvetniki sporočili v izjavi za javnost.

Pozneje se je prvič, odkar je njegov nečak v začetku julija izrekel težke obtožbe, oglasil tudi Ricky Martin in pojasnil, zakaj je vse do zdaj molčal ter z javnostjo komuniciral le prek odvetnikov.

Foto: Guliverimage/AP

"Dva tedna se nisem smel braniti, ker sem se držal postopka, po katerem me je zakon obvezoval, da ne govorim, dokler ne stopim pred sodnika," je 50-letni zvezdnik dejal v posnetku, ki ga je prvi objavil Page Six, "hvala bogu, da smo dokazali lažnost teh obtožb, toda vse to je bilo boleče ter uničujoče zame, za mojo družino in prijatelje. Tega ne bi želel nikomur."

O nečaku, za katerega je že prej trdil, da ima psihične težave, je medtem izjavil, da mu ničesar ne zameri: "Želim mu vse dobro in upam, da si bo poiskal pomoč, začel živeti življenje, polno ljubezni, resnice in veselja ter da ne bo nikogar več prizadel."

