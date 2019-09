Ricky Martin in njegov mož bosta spet zibala

Pevec Ricky Martin in njegov mož Jwan Yosef s pomočjo nadomestne mame pričakujeta četrtega otroka. Veselo novico je glasbenik svetu sporočil med prejemanjem nagrade, ki si jo je prislužil z bojem za pravice in sprejemanje LGBTQ-skupnosti.

Na dogodku v Washingtonu sta 47-letnega zvezdnika poleg moža Jwana Yosefa spremljala tudi najstarejša otroka, 11-letna dvojčka Valentino in Matteo. Njuna devetmesečna hčerkica Lucia je ostala doma v varstvu.

"Moj mož, Jwan, rad te imam. Moja prečudovita dvojčka, Valentino in Matteo, tudi vaju imam rad z vsem svojim srcem. Sta moja moč, vsak dan me navdihujeta, me motivirata, da delam, kar delam. Sta res neverjetna otroka. Rad vaju imam. In seveda je tudi Lucia, ki je danes ni tukaj, ampak je ostala doma s svojo babico, luč v mojem življenju," je Ricky Martin povedal med sprejemanjem nagrade. Nato je hudomušno nadaljeval: "In mimogrede, moram naznaniti, da sva noseča. Pričakujeva naraščaj. Tako je! Res imam rad velike družine."

Pevec se tudi javno zavzema za pravice LGTBQ-skupnosti. Foto: Getty Images

Ricky Martin je dolga leta skrival, da je istospolno usmerjen. Kar 14 let je bil v razmerju z mehiško televizijsko voditeljico Rebecco de Alba, s katero sta se v vsem tem času večkrat razšla in znova pobotala. Čeprav se je kar nekaj časa za tem, ko se je dokončno razšel z Rebecco, šušljalo, da je pevec homoseksualec, ni govoric ne potrdil ne zanikal.

Potem pa je leta 2010 le priznal, da ga v seksualnem smislu privlačijo tako ženske kot moški, a se je kljub temu opredelil za homoseksualca, ne biseksualca – s pojasnilom, da si želi življenje ustvariti in se zaplesti v resno romantično zvezo z moškim, ne z žensko. Svojega moža je začel videvati aprila 2016, novembra istega leta sta se tudi zaročila, nato pa januarja 2018 sporočila, da sta poročena.