Rebeka Dremelj od strahu večkrat zaklicala "mami" #video

December je pester mesec tudi za slovenske glasbenike. V tem času se jim koncerti in nastopi po vsej Sloveniji kar vrstijo, zato še posebej veliko časa preživijo v svojih avtomobilih. Tokrat smo se na prav posebno pot podali s priljubljeno pevko Rebeko Dremelj. Postavili smo jo pred poseben izziv: adrenalinska vožnja s profesionalnim voznikom relija in nekdanjim državnim prvakom Rokom Turkom. Kako se je spoprijela z adrenalinskim izzivom?

Pevko Rebeko Dremelj imenujejo tudi estradni multipraktik. Navajeni smo je z modnih brvi, pevskih odrov in iz podjetnih voda, zdaj pa se je ekipa oddaje Planet 18 odločila, da preverijo še njeno adrenalinsko plat. Sprejela je izziv ter se podala na adrenalinsko vožnjo s profesionalnim voznikom relija.

Rebeka zase pravi, da je veliko boljša voznica od moških. "Varna voznica sem. Moram pa priznati, da sem zelo nehvaležna sovoznica. Ker sem toliko časa v avtu in potem zame ne zna noben dobro voziti. Z možem, če se kdaj skregava, se takrat, ko sem sovoznica. V avtomobilu si znava tudi kako krepko reči," je pojasnila pevka.

Po končani vožnji je Rebeka dejala, da jo je bilo med vožnjo strah. "Tudi želodec me boli tako, da to zagotovo nekaj pove," je še dejala in hkrati dodala, da ji je bilo adrenalina dovolj za vse leto.