Razgaljen mladoletni sin Davida Beckhama zgrozil javnost

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Fotografija, na kateri Cruz Beckham nosi le spodnjice, je nastala, ko je imel le 16 let.

Revija iD je na naslovnico svoje nove številke postavila Cruza Beckhama, najmlajšega sina Davida in Victorie Beckham. Fotografija, ki jo je posnel slavni fotograf Steven Klein, naj bi bila "poklon Cruzovemu" očetu, ob izidu pa je naletela na val zgražanja.

Cruz Beckham je namreč v nedeljo dopolnil 17 let, kar pomeni, da jih je imel ob nastanku fotografije, na kateri je le v spodnjicah, le 16. Zato se pojavlja vrsta očitkov o "seksualizaciji mladoletnika".

"Zakaj je družbeno sprejemljivo objaviti fotografije, na katerih se Cruz Beckham v spodnjem perilu dotika svojega mednožja, če je imel v času nastanka fotografij le 16 let?" je le eden od spletnih komentarjev, nekateri pa se sprašujejo tudi, kako ima Beckhamov sin že toliko tetovaž, če je še mladoleten. V Veliki Britaniji, od koder so Beckhamovi, je namreč dovoljeno tetovirati le osebe, ki imajo 18 let ali več.

Ob intervjuju, v katerem je Cruz spregovoril o tem, da želi postati pevec, je v reviji objavljenih še več sugestivnih fotografij, ki pa očitno ne motijo njegovih staršev. Oba sta jih namreč objavila na Instagramu in ob njih zapisala, da sta ponosna na svojega najmlajšega sina.

S tem sta tudi med svojimi sledilci sprožila plaz zgroženih komentarjev. "Ponosna na kaj? Da se je tako fotografiral? Kako plehko," je zapisala ena od sledilk, neki drugi sledilec pa jima je očital, da prodajata svoje otroke.