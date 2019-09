Princesa Charlotte gre v šolo: njena šolnina znaša 20 tisoč evrov na leto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Štiriletna britanska princesa, drugi otrok Williama in Kate, bo obiskovala isto zasebno šolo kot njen starejši brat George.

Princ William in njegova žena Kate imata zdaj že dva šoloobvezna otroka - šestletnemu princu Georgeu, njunemu najstarejšemu otroku, se je namreč v šolskih klopeh pridružila še štiriletna princesa Charlotte.

Poglejte prihod kraljeve družine v šolo:

Charlotte in George obiskujeta londonsko zasebno šolo Thomas's Battersea, slabih pet kilometrov oddaljeno od Kensingtonske palače, kjer živita.

Foto: Getty Images

Princeso, ki bo v šoli uporabljala ime Charlotte Cambridge, čaka precej intenziven urnik, med drugim so v šolskem programu vse od prvega dne tudi umetnost, balet, dramska igra, informacijske tehnologije in francoščina.

Foto: Getty Images

Za Charlotte bodo plačevali nižjo šolnino kot za Georgea

Za princa Georgea kraljeva družina plačuje okoli 20.800 evrov šolnine na leto, za princeso Charlotte pa bo znesek za slaba dva odstotka nižji, ker otroci, ki šolo obiskujejo hkrati s starejšimi brati in sestrami, dobijo nekakšen družinski popust. To bo veljalo tudi za princa Louisa, tretjega otroka Williama in Kate, če ga bosta vpisala v isto šolo.

