Kakšne spomine ima na prvi šolski dan Rebeka Dremelj? #video

V znamenju šole in svojih spominov na najbolj brezskrbno obdobje v življenju so bili danes tudi naši estradniki. V Arboretumu Volčji Potok smo klepetali z Rebeko Dremelj, Nušo Derendo, Omarjem Naberjem in Nuško Drašček. Na zabavi tik pred začetkom šole so prepevali za številne mlade družine.