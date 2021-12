Priljubljeni voditeljici se poslavljata od jutranjega programa RTVS

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ana Tavčar in Lorella Flego ne bosta več del ekipe oddaje Dobro jutro na TV Slovenija.

Z novim letom bo jutranji program na TV Slovenija doživel nekaj sprememb. Ekipi se bo pridružil nov voditeljski par, Boštjan Romih in Ljubica Mlinar bosta jutranjo oddajo vodila ob ponedeljkih, so sporočili z RTV Slovenija, medtem pa med voditeljicami ni več Ane Tavčar in Lorelle Flego.

A to ne pomeni, da sta se priljubljeni voditeljici poslovili z ekranov. Kot poroča spletni portal Žurnal24, sta pravzaprav napredovali in dobili svojo oddajo.

Šlo bo za oddajo z različnimi tematikami s področja življenjskega sloga, kot so moda, lepota in zdravje, na sporedu pa bo ob sobotah popoldan, navaja Žurnal24. Predvajati naj bi jo začeli februarja.

