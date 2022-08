Posnetki razkrivajo: Placido Domingo povezan s trgovino z ljudmi

V Argentini so prejšnji teden izvedli 50 hišnih preiskav pri ljudeh, povezanih z domnevno hudodelsko združbo iz Buenos Airesa, osumljeno trgovine z ljudmi, in aretirali 19 oseb. Zločinska združba naj bi se predstavljala kot šola za jogo, njen vodja Juan Percowicz naj bi okoli sebe zgradil pravi kult osebnosti, člane pa spolno izkoriščal zase in za druge. V izkoriščanje naj bi bile vpletene tudi mladoletne osebe.

V preiskavi pa se je pojavilo tudi ime slovitega španskega tenorista in dirigenta Placida Dominga, ki so ga med prisluškovanjem posneli, kako se dogovarja s članico omenjene združbe.

Foto: Guliverimage/Imago Sports

Na enem od posnetkov se Domingo z žensko dogovarja za srečanje in ji pojasnjuje, kako se bo izmuznil družbi, s katero bo večerjal, da bi se lahko srečal z njo. Na drugem posnetku ta ista ženska domnevnemu vodji hudodelske združbe sporoča, da je dogovorjena z zvezdniškim tenoristom, in dodaja, da se bo "še enkrat žrtvovala za našo stvar".

Predstavnik tožilstva je za tiskovno agencijo AP poudaril, da Domingo ni bil član združbe, ampak "odjemalec prostitucije". Ta v Argentini ni nezakonita, zato tenorist ni zagrešil nobenega kaznivega dejanja, je še pojasnil.

Foto: Guliverimage/AP

81-letni Domingo se na ta razkritja ni odzval. Leta 2019 ga je sicer več žensk obtožilo spolnega nasilja in nadlegovanja v obdobju več kot treh desetletij. Med drugim so ga obtoževale, da jih je silil v spolne odnose ter se jim maščeval na poklicnem področju, če so ga zavrnile. Ob ženskah, ki so ga obtožile nadlegovanja, se je oglasila tudi vrsta delavcev v gledališčih, ki so potrdili, da so bili priča pevčevemu neprimernemu vedenju.

Slavni tenorist se je, potem ko so te obtožbe prišle v medije, javno opravičil. "Globoko obžalujem bolečine, ki sem jim jih prizadejal," je zapisal v sporočilu za javnost, "sprejemam polno odgovornost za svoja dejanja." Takrat je tudi odpovedal vse nastope, a se že leta 2021 zmagoslavno vrnil in zdaj nastopa naprej. Med drugim bo konec avgusta nastopil v Ljubljani v okviru Festivala Ljubljana.

