Zvezdnik je rojstni dan praznoval v znani ljubljanski restavraciji #foto

Placido Domingo v ljubljanski restavraciji Cubo Foto: Cubo

Placido Domingo velja za velikega ljubitelja dobre hrane, ne nazadnje je solastnik restavracij Pampano in Zengo v New Yorku, ki ju je odprl s kuharskim mojstrom in podjetnikom Richardom Sandovalom. Za praznovanje rojstnega dne, ki ga je dočakal v Ljubljani, pa je po vabilu podjetnika Kristjana Podgornika, ki je gostil že Johna Malkovicha, izbral restavracijo Cubo.

Namesto klasične rojstnodnevne torte so mu pripravili pavlovo. Foto: Cubo Kot so nam povedali v restavraciji na Šmartinski, so gostje večerjali morsko hrano, ki je Dominga navdušila, še posebej mu je bil všeč na žaru pečen divji brancin, ki je menda ena od njegovih najljubših jedi. V Cubu so mu ga postregli nekoliko drugače, z oljčnim oljem z zlatimi lističi, stekleničko tega olja pa je slavljenec dobil tudi za rojstnodnevno darilo.

Manjkala ni niti rojstnodnevna torta – klasično torto je zamenjala pavlova z vaniljevo kremo in gozdnimi sadeži –, nato pa je lastnik restavracije Cubo Boštjan Trstenjak maestru Domingu zapel rojstnodnevno pesem in mu podaril eno od Cubovih kuharskih knjig, so nam še zaupali v restavraciji, kjer je slavni tenorist slavil vse do zgodnjih jutranjih ur.

Mimogrede, Domingo je koncert v dodobra napolnjeni dvorani Stožice končal po slovensko - s pevkami Sabino Cvilak, Micaëlo Oeste in Camilo Titinger se je od občinstva poslovil z Avsenikovo skladbo Slovenija. Poglejte posnetek: