Placido Domingo po škandalu odstopil s položaja in odpovedal nastope

Španski operni zvezdnik Placido Domingo je zaradi številnih obtožb o spolnem nadlegovanju žensk odstopil s položaja generalnega direktorja operne hiše v Los Angelesu in odpovedal vse tamkajšnje prihodnje nastope. Že septembra je 78-letni pevec odpovedal tudi vse nastope v newyorški Metropolitanski operi.

Placido Domingo je deležen številnih obtožb žensk, da jih je spolno nadlegoval, predvsem v ZDA. Ženske, ki so mu bile všeč, naj bi nadlegoval ali silil v spolne odnose ter se jim maščeval na poklicnem področju, če so ga zavrnile. Domingo navedbe, ki naj bi bile v opernem svetu javna skrivnost, zanika.

V sredo je sporočil, da mu je opera v Los Angelesu, ki jo je pomagal ustanoviti, zelo pri srcu, vendar so obtožbe v medijih ustvarile vzdušje, zaradi katerega ne more več služiti tej ustanovi.

Pred odpovedjo nastopov v Metropolitanski operi in Los Angelesu so sodelovanje z Domingom odpovedali operi San Francisca in Dallasa ter Philadelphijski orkester.

