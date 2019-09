Nove obtožbe: Zgrabil me je za prsi, bolelo me je

Potem ko je sredi avgusta tiskovna agencija AP objavila pričevanja več žensk, ki so tenorista Placida Dominga obtožile spolnega nadlegovanja oziroma napada, so zdaj na dan prišle nove obtožbe. Pri AP so govorili še z 11 ženskami, ki opernega pevca in dirigenta prav tako obtožujejo, da jih je spolno nadlegoval.

Med njimi je na razkritje svoje identitete pristala le ena, sopranistka Angela Turner Wilson, ki je pred 20 leti z Domingom nastopala v operi Le Cid v Washingtonu.

Angela Turner Wilson Foto: Kristen Hoebermann/angelaturnerwilson.com

"Vedela sem, da sem s tem dobila veliko priložnost," je za AP povedala danes 48-letna pevka. Nato se je je med pripravami v garderobi pred eno od predstav začel Domingo dotikati. Kot je povedala, je stopil za njo, ji položil roke na ramena, nato pa z njimi nenadoma zdrsnil pod njeno haljo in jo zgrabil za prsi.

"Bolelo me je," je dejala, "ni bilo nežno, ampak me je močno zgrabil." Nato naj bi se pevec obrnil in odšel, ona pa je bila popolnoma šokirana.

Foto: Getty Images

Wilson je ena od 11 žensk, ki so se odločile spregovoriti po objavi prve zgodbe o domnevnem Domingovem spolnem nadlegovanju. Pevec, ki je trenutno generalni direktor opere v Los Angelesu, naj bi se jih neprimerno dotikal in jih poskušal poljubiti, jih vabil na zasebna druženja in jih klical sredi noči, so povedale za AP.

Domingova predstavnica za stike z javnostmi je obtožbe kategorično zanikala. "Kampanja, s katero se AP trudi očrniti Placida Dominga, ni le netočna, ampak tudi neetična. Nove obtožbe so polne nekonsistentnosti in, kot je bilo tudi v primeru prve zgodbe, na več načinov preprosto netočne," je zapisala v uradni izjavi za medije. "Ker preiskava še poteka, podrobnosti ne bomo komentirali, močno pa nasprotujemo zavajajoči podobi gospoda Dominga, ki jo prikazuje AP."

Foto: Getty Images

Medtem so iz opere v Dallasu sporočili, da so odpovedali koncert, načrtovan za marec prihodnje leto, na katerem bi moral nastopiti Domingo. Kot razlog za odpoved so navedli "dogajanje okoli obtožb" proti 78-letnemu zvezdniku.