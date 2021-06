Zvezdnika, obtoženega spolnega nasilja, doma pričakale ovacije in nagrada #video

Osemdesetletni Placido Domingo, eden največjih opernih zvezdnikov na svetu, je ta teden prvič nastopil pred domačim občinstvom v Madridu, potem ko se je zaradi obtožb o spolnem nadlegovanju umaknil z odrov oziroma so njegove nastope v več gledališčih odpovedali.

Več desetletij spolnega nasilja in nadlegovanja

Dominga je leta 2019 več žensk obtožilo spolnega nasilja in nadlegovanja v obdobju več kot treh desetletij. Med drugim so ga obtoževale, da jih je silil v spolne odnose ter se jim maščeval na poklicnem področju, če so ga zavrnile. Ob ženskah, ki so ga obtožile nadlegovanja, se je oglasila tudi vrsta delavcev v gledališčih, ki so potrdili, da so bili priča pevčevemu neprimernemu vedenju.

Slavni tenorist se je, potem ko so te obtožbe prišle v medije, javno opravičil. "Globoko obžalujem bolečine, ki sem jim jih prizadejal," je zapisal v sporočilu za javnost, "sprejemam polno odgovornost za svoja dejanja."

Nato se je umaknil z odrov, odstopil je s položaja generalnega direktorja operne hiše v Los Angelesu in odpovedal vse nastope. Nato je prišlo koronavirusno leto 2020, ko ni mogel nastopati praktično noben glasbenik, zdaj pa se je Domingo zmagoslavno vrnil.

Foto: Guliverimage/AP

Po nastopu stoječe ovacije, naslednji dan še častni naziv

V sredo je v domačem Madridu nastopil na dobrodelnem koncertu v podporo Rdečemu križu, ki se ga je udeležila množica ljudi. Po nastopu so ga nagradili s stoječimi ovacijami, predsednica madridske vlade Isabel Díaz Ayuso pa je po poročanju Reutersa izjavila, da Domingova vrnitev domov Madridčane "navdaja s ponosom".

V četrtek se je slavje nadaljevalo, v madridskem Kraljevem gledališču oziroma Teatru Real so mu izročili naziv častnega španskega ambasadorja za svetovno dediščino, Domingo pa je ob tem dejal: "Ob tem sem izjemno čustven. To je moje mesto, izjemni Madrid. Po sinočnjem nastopu se mi zdi, da imam ogromno moči."

Foto: Guliverimage/AP

Ministrica: Kakšno sporočilo s ploskanjem pošiljate ženskam, ki jih je nadlegoval?

Manj navdušena nad glasno podporo Domingu pa je bila španska ministrica za enake možnosti Irene Montero. "Komu se zdi potrebno glasno ploskati moškemu, ki je priznal, da je spolno zlorabil več žensk? Predvsem pa bi se morali vprašati, kakšno sporočilo s tem pošiljajo tistim ženskam, ki jih je nadlegoval, in vsem ostalim v tej državi, ki spolne napade doživljajo vsak dan," je zapisala na Twitterju, "to so isti ljudje, ki so nato presenečeni, da ženske tega ne prijavijo, ker se bojijo, da jim nihče ne bo verjel."

Placido Domingo ima sicer za letošnje poletje napovedanih vrsto nastopov po Evropi, med drugim bo 8. julija nastopil tudi na Festivalu Ljubljana.

