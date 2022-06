Poročenega zvezdnika formule 1 ujeli z drugimi dekleti, zdaj se opravičuje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mehiški dirkač Sergio Perez je po zmagi na dirki v Monaku to proslavil na eni od luksuznih jaht, zasidranih v tamkajšnjem pristanišču. Zabava je bila precej divja, 32-letnega zvezdnika ekipe Red Bull pa so ujeli in posneli, kako uživa v družbi več deklet.

Ti posnetki so hitro zakrožili po spletu, Perez pa se je zdaj oglasil in priznal, da je na njih res on. Ob tem vztraja, da mu žena Carola Martinez stoji ob strani in da sta "bolj enotna kot kadarkoli".

"Videl sem posnetke, ki krožijo, in prevzemam polno odgovornost zanje," je sporočil prek družbenih medijev, "to je bila slaba zabava in nisem se znal nadzorovati."

"Ljudje, ki so mi blizu, poznajo moje vrednote in vedo, kakšna oseba sem," je nadaljeval, "tistim, ki me sprašujejo, v kakšnem odnosu sva z ženo, lahko povem, da sva bolj enotna kot kadarkoli. Tistim, ki naju želijo prizadeti, pa sporočam, da jim želim vse najboljše."

"Opravičujem se vsem, ki me imajo radi, ker me ti posnetki ne prikazujejo kot osebo, kakršna sem," je še zatrdil in dodal, da tega incidenta v prihodnje ne namerava več komentirati.

Perez in Carola sta se poročila leta 2018 in imata tri otroke, štiriletnega Sergia, dveletno Carloto in Emilia, ki se je rodil sredi maja.

