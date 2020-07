Zvezdniškim ločitvam po karanteni zaradi pandemije novega koronavirusa kar ni videti konca.

Potem ko smo poročali, da se ločujejo pevka Kelly Clarkson, igralec Thomas Middleditch, otroška filmska zvezdnica Mary-Kate Olsen, raper Dr. Dre in producent Ryan Seacrest, je zdaj v javnost prišla še novica o ločitvi slavne kantri pevke Kacey Musgraves.

Kacey in njen mož Ruston Kelly, prav tako priznani kantri izvajalec, sta se za ločitev odločila po dveh letih in pol zakona. Ameriški mediji pišejo, da se razhajata sporazumno.

Kacey Musgraves je za svojo glasbo prejela že šest grammyjev. Foto: Getty Images

"Preprosto nama ni šlo"

Novico sta medijem sporočila kar sama, saj menita, da se bosta tako izognila govoricam in špekulacijam. Pojasnila sta, da je ločitev zdrava odločitev, ki je prišla po dolgem obdobju truda za zakon. "Preprosto nama ni šlo," sta dejala in dodala, da bosta do konca življenja ostala prava prijatelja in da drug do drugega ne čutita nobene zamere ali jeze.

Kacey in Ruston sta se spoznala v začetku leta 20016 na glasbenem dogodku v Nashvillu, pred oltar pa sta stopila oktobra naslednje leto.

Za ločitev sta se odločila sporazumno in o tem skupaj obvestila javnost. Foto: Getty Images

