Večer po Dončiću se lahko poslovi še Anže Kopitar

Anže Kopitar in soigralci so prvi dve tekmi končnice dobili s šestimi doseženimi zadetki, torej skupno kar 12. Nato pa so izgubili naslednje tri tekme, ko so skupaj dali osem golov. "Vedeli smo, da bomo morali prej ali slej zmagati tekmo v gosteh. Zdaj je najboljši trenutek," je po bolečem porazu na peti tekmi dejal Hrušičan. Los Angeles Kings lahko še četrto sezono zapored v prvem krogu izgubijo prav proti Edmontonu.

Liga NHL, 1. maj, konferenčni četrtfinale: