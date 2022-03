Umrl mož pevke Kelis, imel je le 37 let

Ameriška pevka Kelis je sporočila, da je njen mož, fotograf Mike Mora, umrl. 37-letnik je imel raka na želodcu, odkrili so mu ga leta 2020, javno pa je o bolezni spregovoril septembra lani.

V objavi na družbenih omrežjih je pojasnil, da se je vse začelo s hudimi bolečinami v želodcu in hrbtu ter izgubo apetita. Ko so mu odkrili raka, je bil ta že v četrtem stadiju brez upanja na ozdravitev.

"Časa s prijatelji in družino ne imejte za samoumevnega"

"Ves čas sem mislil, da imam čir na želodcu. Niti sanjalo se mi ni, kaj me čaka. Nenadoma sem bil v bolnišnični postelji, sredi pandemije, povsem sam," je lani zapisal na družbenih omrežjih, "ljudje pogosto pravijo, da je življenje prekratko. Da bi moral čas preživljati s tistimi, ki te imajo radi, ne glede na to, kam te je življenje odpeljalo. To je res. Časa na tem svetu, časa s prijatelji in družino ne imejte za samoumevnega, ker se lahko vse konča v trenutku."

Kelis in Mora sta bila poročena od leta 2014, v zakonu sta se jima rodila sin in hčerka, ona pa ima iz prejšnjega zakona še enega sina.

Oglejte si še: