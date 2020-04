Pevka s seksi karantensko fotografijo ujezila svoje sledilce

Kantri pevka Jessie James Decker je pred dnevi na Instagramu objavila fotografijo, na kateri nosi zgolj spodnje hlačke in kratko majico, v ozadju pa se igra njen sin.

Hkrati s pomanjkljivo opravo je sledilce v oči zbodla še njena drža, zato so se komentarji pod objavo kar usuli. Nekateri so pohvalili njeno postavo, sploh po rojstvu treh otrok, spet drugi pa so kritizirali to, da je bila vpričo štiriletnega sina oblečena le v spodnje hlačke.

"Tako si oblečena v družbi svojih otrok?" jo je vprašal eden in Jessie mu ni ostala dolžna: "Da. Ni nič drugače kot kopalke. Svoje otroke učim, da je telo nekaj lepega in ne nekaj, česar bi se moral sramovati."

Spet drugi pa so poudarili, da takšne fotografije objavlja zgolj iz obupa in zaradi želje po pozornosti. Tudi takšnim je odgovorila, sicer sarkastično: "Da, ne dobim dovolj ljubezni, lahko dobim objem?"

V karanteni postala še bolj odkrita

Zvezdnica si je v času karantene vzela več časa za komuniciranje s sledilci, ki jim ni odgovarjala samo na izzivalne komentarje, ampak jim je razkrila tudi marsikaj iz svojega življenja.

Med drugim, da je v samoizolaciji začela uživati več alkohola in da nima miru pred svojimi tremi otroki, razgovorila pa se je tudi o svojih negotovostih, predvsem, ko si obleče kopalke. "Zaradi treh nosečnosti je moja koža nekje kar razvlečena," je priznala in razkrila tudi, da je morala prestati operacijo zmanjšanja prsi, saj so se ji po nosečnostih močno povečale.

Jesse je sicer poročena z Ericom Deckerjem, priljubljenim nekdanjim igralcem ameriškega nogometa.

