Pevka priznala: Padla sem v depresijo #video

Latinozvednica Shakira je razkrila, da se je pred časom borila z depresijo, v katero so jo pahnile hude težave z glasilkami. Stanje je bilo tako resno, da je povsem izgubila glas in morala odpovedati načrtovano glasbeno turnejo, kar jo je močno potrlo.

Kolumbijska pevka Shakira je imela pred dvema letoma tako hudo vnetje glasilk, da je ostala brez glasu. In ker je petje, poleg njene družine, zanjo najpomembnejša stvar v življenju, je bil položaj zanjo neznosen, je razkrila za The Guardian.

"Vedno sem se zavedala, da obstajajo v življenju stvari, ki so minljive, na primer lepota, mladost in podobne reči. A nikoli nisem pomislila, da bo moj glas tisti, ki me bo zapustil, ker je bil od nekdaj tako neločljivo povezan z mano.

Ko torej nisem mogla več peti, je bilo to zares neznosno. Bili so dnevi, ko sploh nisem mogla vstati iz postelje, tako depresivna sem bila," je povedala v intervjuju.

Foto: Getty Images

Priznala je, da je bila v tistem obdobju najslabša različica sebe. "Nisem bila prav nič optimistična. Bila sem zelo pesimistična. Zagrenjena oseba, ob kateri si ne želiš biti," je povedala.

Dodala je, da jo je njen srčni izbranec, španski nogometaš Gerard Piqué, moral prenašati, ko je bila zares v zelo slabi koži: "Videl je najhujšo različico mene."

Zdravniki so ji rekli, da bo potrebovala operacijo glasilk, a se je odločila sprva preizkusiti druge metode – meditacijo, hipnozo, celo po blagoslovljeno vodo v Lurd v Franciji je odšla.

Ob tem je dolge tedne ostala tiho ter komunicirala le prek kazanja z rokami in pisanja, saj je hotela dati glasilkam možnost, da se same zacelijo. To je bilo še posebej težko zaradi njenih dveh sinov, Milana in Sashe, ki sta bila takrat stara komaj dve in štiri leta.

Foto: Reuters

A pevki je uspelo močno poškodovane glasilke pozdraviti brez operacije. Svetovno turnejo El Dorado, ki jo je zaradi težav z glasom morala odpovedati, je kasneje, ko je spet lahko pela, vendarle izpeljala. In vsak večer, ko je stala na odru in nastopala, je jemala kot veliko darilo, ne kot nekaj samoumevnega, je še pojasnila.

Shakira bo skupaj s še eno pop divo latinskoameriških korenin Jennifer Lopez čez tri mesece nastopila na finalu lige NFL. Pevki obljubljata, da bo njun nastop med polčasom prava glasbena poslastica.