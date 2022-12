Pevka Manca Izmajlova pri 46 letih pričakuje naraščaj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Najlepše stvari v življenju včasih pridejo nepričakovano in nenačrtovano. Z veseljem vam sporočam, da se bo naša družina aprila povečala za še enega člana," je pevka Manca Izmajlova zapisala na družbenih omrežjih.

Izmajlova ima z možem, violinistom, komponistom, dirigentom in glasbenim producentom Benjaminom Izmajlovim že dve hčerki in, kot je zapisala, novega člana družine se vsi, še posebej hčerki Izabela in Karolina, zelo veselijo.

"To tudi pojasni moj sijoč videz zadnje mesece, nekateri ste posumili celo na lepotne popravke," je hudomušno dodala pevka, ki se je z družino pred dvema letoma iz Slovenije preselila v Celovec, "počutim se polno energije in odlično kot že dolgo ne, prav tako tudi moj glas."