Pevec priljubljene skupine bo postal oče, s skupino izdali tudi novo pesem #video

Lani poleti se je pevec skupine poročil s svojo izbranko Moniko in povedal, da verjame, da se mu bodo na tej poti kmalu pridružili še drugi člani skupine, ki pa za zdaj še živijo "na koruzi". Kot so povedali za spletni portal Svet24.si, pa fantom energije ne zmanjka, a dodali, da je tudi v njihovih zasebnih življenjih prišel čas, da naredijo korak naprej. "Stvari niso enake, kot so bile pred nekaj leti. Ko si enkrat star 30 let, se začneš zavedati, da nisi več najmlajši in da v življenju nista pomembni samo glasba in kariera," so povedali.

Poleg nastopov hodijo v redne službe

Poleg tega, da fantje iz skupine Zvita feltna konce tedna preživljajo na odrih, pa med tednom hodijo v redne službe. Njihov pevec Blaž je profesor športne vzgoje. Kot je povedal, je naporno, a to počnejo že toliko let, da so se že navadili, poleg tega pa imajo svoje službe radi. Pravijo tudi, da na nastopih še bolj uživajo, ker jih ne jemljejo kot službo.

Povedali so tudi, da so želeli med epidemijo covid-19 pustiti službe in se posvetiti izključno glasbi, a jim je čas, ko dve leti niso bili na odrih, pokazal, da je v življenju vedno dobro imeti odprte tudi drugo možnost.

Skupina izdala tudi nova pesem in videospot

O svoji novo pesmi Cappuccino, ki so jo posneli v treh dneh, videospot pa v mestu Gradež v Italiji, so povedali, da mora biti skladba v prvi vrsti všeč njim, in če jo oni igrajo z veseljem, bo pesem rado poslušalo tudi njihovo občinstvo. "Želimo pa si, da bi ljudje na slovensko glasbo včasih gledali z večjim spoštovanjem. Vsak se trudi ustvarjati za svoj krog ljudi in vedno v izdelek vložimo ogromno časa," so še povedali in dodali, da jih kdaj žaljivi komentarji spravijo tudi v slabo voljo, a ob odzivih ljudi na nastopih negativne kritike hitro pozabijo.