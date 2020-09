Oskarjevec je sina poimenoval po tragično preminulem bratu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Joaquin Phoenix in Rooney Mara sta postala starša.

Filmski zvezdnik Joaquin Phoenix svoje zasebno življenje skrbno skriva pred mediji. Da z zaročenko Rooney Mara pričakujeta otroka, se je ves čas le šušljalo, sama pa tega nikoli nista potrdila. Pravzaprav sta od nekdaj skrivnostna tudi o svojem razmerju.

Pretekli konec tedna pa je na dan prišla informacija, da sta igralca že postala starša. Ni jasno, ali je bilo namerno ali se mu je zareklo, toda novico je izdal režiser Victor Kossakovsky, ki je s Phoenixom kot producentom posnel dokumentarni film o živalih.

Kossakovsky je pretekli konec tedna gostoval na filmskem festivalu v Zürichu, kjer je občinstvu razlagal, kako je prišlo do sodelovanja s Phoenixom, nato pa je nenadoma izjavil: "Mimogrede, ravnokar je dobil otroka. Čudovitega sina, ki mu je ime River."

Ni dvoma, da sta igralca svojega novorojenca poimenovala po Joaquinovem bratu Riverju Phoenixu, ki je na vrhuncu filmske slave, leta 1993, umrl zaradi prekomernega odmerka mamil. Takrat 19-letni Joaquin je bil ob njem. Prav on je tudi poklical reševalce, ki pa so prišli prepozno. Pozneje je o bratu in njegovi tragični smrti le redko govoril.