Ogrevanje za Vitranc: v smučanju so se pomerili slovenski estradniki

Sončno vreme je v Kranjsko Goro privabilo tako tiste, ki so se preizkusili v veleslalomskem spustu po smučišču Podles, kot tiste, ki so se raje zabavali ob sproščenem klepetu in nastavljanju sončnim žarkom. Nekateri pa so ubrali srednjo pot in se po smučišču spustili s sanmi, med njimi na primer Domen Kumer in Damjan Murko.

Damjan Murko se je raje sankal. Foto: DV21 agency

V vlogi smučarskega trenerja je tekmovalce na progo pripravil nekdanji alpski smučar Rene Mlekuž, med tekmovalci pa so bili nekateri izkušeni mački, ki so že lani stali na stopničkah najboljših, na primer "slovenski Joe Cocker" Daniel Rampre in Tomaž Kozlevčar iz zasedbe New Swing Quartet.

Letos sta se na belih strminah najbolje odrezala člana skupine Zvita feltna Matic Leban in Blaž Gec, ki sta osvojila prvo in drugo mesto, najboljši čas in prvo mesto v ženskem veleslalomu je osvojila članica Perpetuum Jazzile Bojana Bergant.

Zmagovalca Matic Leban iz Zvite feltne (levo) in Bojana Bergant iz Perpetuum Jazzile Foto: DV21 agency

Kdo je še vijugal po kranjskogorskem smučišču?

Kljub pripravam na 30-letnico skupine Orlek si je njihov Mitja Tori vzel čas tudi za športno druženje, manjkal ni niti Grega Skočir, frontman skupine Big Foot Mama, ki pravi, da je slog njegovega smučanja "umirjen, eleganten in neprepoznaven". Smučal je tudi Vili Resnik, ki je v Kranjsko Goro prišel s svojim bobnarjem Mirom Hodžo, in prvi obraz skupine Mambo Kings Aleš Bartol.

Grega Skočir in Domen Kumer Foto: DV21 agency

Druženja se je udeležil tudi Lado Leskovar, ki se v veleslalomu sicer ni preizkusil, je pa zato toliko bolj zagreto navijal. Prav tako kot Omar Naber, ki je priznal, da mu je sicer bolj pri srcu poletje in da je "morski človek".

Lado Leskovar je tekmo spremljal s sončne terase. Foto: DV21 agency