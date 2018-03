Oče Elona Muska je z 42 let mlajšo pastorko dobil otroka

Errol Musk pravi, da je "božji načrt", da je s svojo pastorko dobil otroka. Dodal je, da pastorke Jane nikoli ni imel za svojo hčerko, saj on ni bil tisti, ki jo je vzgajal.

Elon o svojem očetu nima najboljšega mnenja. Foto: Getty Images

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

72-letni Errol, oče milijarderja Elona Muska, je pred desetimi meseci dobil otroka s svojo nekdanjo pastorko Jano, na katero sicer nikoli ni gledal kot na hčerko, je dejal. Z njeno mamo Heide se je poročil, ko je bila Jana stara komaj štiri leta, ko pa sta se leta kasneje s Heido ločila, se je zbližal z Jano. Ob tem pravi, da je šlo za "božji načrt" in nekaj povsem naravnega.

Ko mu je povedala, da je noseča, ji Errol sprva ni verjel, saj je mislil, da je oče otroka njen nekdanji partner, zato je zahteval DNK-test. Ta je potrdil, da je Errol res oče. "Jana je čudovito dekle in krasna mati. Pravi, da sem ji spremenil življenje," je Errol povedal za britanski časnik The Sunday Times of London.

Mama Elona Muska dokazuje, da si tudi pri 69 lahko uspešen model

Dodal je, da skrbi za 30-letno nekdanjo pastorko in njunega sina ter da ju redno videva, a z njima ne živi.

Kaj pa si o vsem tem misli Errolov nadvse uspešni sin Elon, lastnik Tesle in SpaceX? Glede na to, da je za revijo Rolling Stone lani dejal, da je njegov oče grozen človek, s previdno izdelanim načrtom zlobe, bi lahko sklepali, da nič dobrega.