Novozelandski minister za soočanje s covidom Chris Hipkins je med poročanjem o stanju na Novi Zelandiji, ki se te dni spopada z novimi okužbami s koronavirusom, podal zanimiv nasvet, kako naj se državljani zaščitijo pred okužbo.

Predlagal jim je, naj med preživljanjem časa na prostem ohranjajo čim večjo distanco, ki jo bodo najlažje dosegli, če bodo "razširili noge".

"Za ljudi, ki živijo na gosto poseljenih območjih, je to lahko izziv, zato naj razširijo noge, ko so obkroženi z drugimi ljudmi," je dejal. Kasneje se je, ko je uvidel svoj spodrsljaj, pošalil na svoj račun ter dejal, da bo šel ven "raztegnit noge".

Novozelandci so takoj pograbili nov "nasvet" in na Twitterju, kjer je ključnik #spreadyourlegs že močno aktiven, začeli deliti utrinke, kako na predlog ministra zunaj širijo noge. "Razširite noge, ne virus," je zdaj slogan, ki ga šaljivo uporabljajo.

People across Aotearoa, just following the medical advice from the govt.#COVID19 #Covid19nz #SpreadYourLegs pic.twitter.com/ozOR5dHZEg