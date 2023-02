Na Planet kmalu prihaja šov Kolo sreče, ki ga bosta vodila Klemen Bučan in Nataša Naneva, simpatična Gorenjka, ki jo slovensko občinstvo pozna kot mis fotogeničnosti in drugo spremljevalko na izboru Miss Universe 2011, fotomodel in inštruktorico zumbe, v zadnjih letih pa se ukvarja tudi s peko z drožmi.

Kot je povedala za Siol.net, jo peka spremlja že od malega, njena mama namreč sijajno kuha in peče, sama pa se je najprej lotila manj kaloričnih izdelkov. Začela je s še zdaj priljubljenimi "zumba piškoti", ki so narejeni iz ovsenih kosmičev, temne čokolade in manj sladkorja, nadaljevala s pirinim kruhom z vinskim kamnom, "ki smo ga pekli vsi, ki smo kdajkoli šli na kakšno dieto".

Nataša Naneva bo s Klemnom Bučanom vodila Kolo sreče, novi šov na Planetu. Foto: Blaž Vatovec

Nato pa je spoznala peko oziroma testo z drožmi. In to ne med prvim valom pandemije covid-19, kot velja za večino domačih pekov. "Bilo je dobro leto prej prej," se je zasmejala. "Decembra 2018 sem šla na tečaj peke z drožmi k Aniti Šumer in se popolnoma navdušila, vse od takrat so pri meni doma droži. Peka me je vse bolj navduševala, svoje znanje sem pilila na še več tečajih in pekla vse bolj pogosto. Svoj napredek sem objavljala na družbenih omrežjih in tako si je vse več prijateljev zaželelo mojih izdelkov in po Kranju kar hitro začelo govoriti, da pečem odlične zadeve z drožmi."

Ko je med pandemijo zmanjkalo kvasa, je Kranjčane zalagala z drožmi

Potem pa je prišel marec 2020, pandemija, in nenadoma so vsi hoteli peči z drožmi. "Mislim, da je velika večina Kranjčanov v tistem obdobju uporabljala moje droži. Takrat je povsod zmanjkalo kvasa, in ko sem objavila, da lahko pri meni dobijo droži, je prišlo ogromno ljudi," je povedala Nataša, ki sicer sama s kvasom ni nikoli pekla. "Včasih mi kdo reče, da je peka z drožmi tako zapletena, meni pa se bolj zapleten zdi kvas."

Foto: Katja Jemec

Njeni izdelki niso ostali le za domačo porabo, ampak jih je sčasoma začela prodajati v kranjski trgovini Krajček, ki jo sicer vodi njen fant Branko Djoković. Zdaj Kranjčane in druge kupce, ki zaidejo tja, razvaja z različnimi vrstami kruha z drožmi, od belega do polnozrnatega, pa s fokačami, bananinim kolačem, čokoladnimi babkami in cimetovimi rolicami.

Cimetove rolice so bile tudi prvi izdelek, ki ga je Nataša ponudila kupcem. "Spomnim se, da sem jih spekla 200 in se bala, da je to odločno preveč," je povedala, "potem pa smo jih že do popoldneva razprodali. Dober občutek je že, ko svoj izdelek vidiš na polici, če se pa še dobro prodaja, je toliko lepše."

Peka brez mleka in jajc

Ker se sama prehranjuje izključno rastlinsko, tako tudi peče in v njenih izdelkih ni ne mleka ne jajc. "Ogromno ljudi povprašuje po takšnih izdelkih, predvsem doječe mame, saj njihovi malčki denimo ne smejo jesti mlečnih izdelkov ali so alergični na jajca in posledično tudi one tega ne smejo jesti," je pojasnila Nataša, "zato so zelo vesele in hvaležne, da se tudi za njih dobi pekovske izdelke, ki so kljub temu, da so bolj zdrave sorte, vseeno zelo okusni."

Avtorica fotografij v galeriji: Maša Pirc

S svojimi dobrotami je razvajala tudi ekipo na snemanju šova Kolo sreče. "Prvič sem jim prinesla bananin kolač in Klemen (Bučan, voditelj šova, op. a.) mi je rekel: 'Joj, bananin kolač je pa edino pecivo, ki ga ne maram.' Še dobro, da sem imela s seboj tudi 'krompirušo', ki jo je spekla moja mami," je dejala v smehu. Proti koncu snemanja pa je celotno ekipo razveselila še s paketi različnih drožastih dobrot, in kot pravi, so bili navdušeni prav vsi, tudi sin Klemna Bučana, ki je zmazal čokoladno babko.

Foto: Katja Jemec Znanje o peki želi zdaj predati tudi naprej. "Vse več ljudi mi govori, da so peko z drožmi poskusili, a po nekaj neuspelih poskusih obupali, češ da je preveč zapleteno. Toda peka z drožmi ni zapletena, ampak ljudje preveč kompliciramo, tudi sama sem sem bila na začetku takšna," je povedala Nataša, ki zato pripravlja tečaj peke z drožmi, "ki bo preprost in primeren za vse, mlade mamice, poslovneže, ki nimajo časa in tudi tiste, ki se v kuhinji ne znajdejo najbolje."

Kar poješ, je treba tudi pokuriti

Ob vseh teh dobrotah se seveda porodi vprašanje, kako Nataša vzdržuje tako dobro telesno kondicijo. "Rešuje me zumba, ki jo učim dvakrat na teden, in na teh urah dam resnično vse od sebe," je povedala. "Vsaj enkrat na teden grem tudi kam v hribe, najpogosteje je to Jošt nad Kranjem, včasih tudi Šmarjetna gora. Bom pa tudi morala zdaj, po praznikih, malce poprijeti in do poletja kaj utrditi. Pekovski izdelki seveda vsebujejo ogljikove hidrate in če jih ješ, je treba potem tudi malce pomigati ter to pokuriti."

