Nicole Kidman na rdeči preprogi pokazala izklesano telo

V četrtek so se v Nashvillu zbrala največja imena country glasbe, v dvorani Bridgestone so namreč podelili nagrade CMA, najpomembnejša priznanja za country glasbenike in glasbenice. Največ, šest nagrad je odnesel Chris Stapleton, najprestižnejšo - za izvajalca leta - pa Luke Combs.

Za neuradno zmagovalko rdeče preproge pa je medtem obveljala igralka Nicole Kidman, ki je na podelitev prišla z možem, glasbenikom Keithom Urbanom.

Foto: Guliverimage/AP

54-letna zvezdnica je na rdeči preprogi navdušila v drzni kreaciji modne hiše Saint Laurent, ki je z globokimi izrezi razkrivala njeno mišičasto postavo, predvsem izklesan trebuh.

Povsem drugače pa bo Nicole Kidman videti v svojem novem filmu Being the Ricardos, ki bo premiero dočakal 21. decembra. V njem igra legendarno ameriško komedijantko Lucille Ball, za vlogo pa je drastično spremenila svoj videz.

Poglejte napovednik filma:

