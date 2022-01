Nick Jonas in Priyanka Chopra sta postala starša

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Igralka in manekenka Priyanka Chopra ter pevec Nick Jonas sta sporočila, da sta pred kratkim s pomočjo nadomestne matere dobila prvega skupnega otroka.

39-letna igralka in najlepša na izboru za mis sveta leta 2000 Priyanka Chopra ter njen deset let mlajši mož Nick Jonas sta postala starša. Lepotica in glasbenik sta novico potrdila na Instagramu ter razkrila, da jima je otroka rodila nadomestna mati. "Presrečna sva, da lahko potrdiva, da sva s pomočjo nadomestne matere dobila otroka. Spoštljivo prosiva za zasebnost v tem posebnem času, saj se osredotočava na svojo družino."

Srečni par, ki je decembra lani praznoval tretjo obletnico poroke, je večkrat razkril, da bi rad imel veliko družino. Lani januarja je Priyanka za E!news v šali dejala, da si želi toliko otrok, kolikor jih potrebuje za ekipo za kriket.

"Velika družina je bila vedno del mojih sanj." Dodala je, da bodo otroci prišli, ko bo čas za to.

