"Mislila sem, da moram biti koščena, da bom popolna"

39-letna igralka in nekdanja mis sveta Priyanka Chopra Jonas je za časnik Sunday Telegraph's razkrila svoje boje glede lastnega videza. "V preteklosti sem vedno čutila pritisk, da moram biti videti na točno določen način. Vse svoje življenje sem bila obkrožena z neresničnimi standardi lepote, tako kot vsi mi. Ko sem odraščala, sem verjela, da mora biti vse popolno, od koščene postave do prave konfekcijske številke. Potrebovala sem čas, da sem se sprijaznila z barvo svoje kože in barvo las."

Foto: Reuters Chopra se je rodila v Jamshedpurju v Indiji in najstniška leta preživela v ZDA, nato pa je postala slavna v Bollywoodu. Kot je dodala, so ji včasih pričesko in mejkap urejali drugi, a zdaj vse to počne sama. "Dobro se počutim v lastnem telesu."

Igralka, ki se je leta 2018 poročila s pevcem Nickom Jonasom, je še razkrila, da je pri prestopu v trideseta leta doživljala mračna obdobja svojega življenja in pridobila nekaj kilogramov. "To je bilo čustveno najedanje, telo se je začelo spreminjati. Okolica mi je govorila, da sem prišla v trideseta leta in da postajam drugačna, da se staram. To je načelo moj razum."

"Odraščala sem v lepotni industriji, zato sem imela zelo ozek pogled na svojo postavo. Pozorno sem opazovala vsak delček sebe in v svojih dvajsetih odraščala v prepričanju, da je to normalno," je dodala igralka.

Foto: Reuters Zdaj se poskuša čim bolj distancirati od družbenih omrežij in interneta ter uživati v zakonu z možem Nickom Jonasom. "Moj mož Nick mi je pomagal, da sem se povezala z novo, mirnejšo različico sebe. Sem zelo ambiciozna, bojevita. Včasih sem imel jezno energijo, toda Nick je sonce, ki umiri mojo nevihto."

Priyanka Chopra Jonas je leta 2000 osvojila lento mis sveta, pozneje pa se je uveljavila predvsem kot igralka - najprej v Bollywoodu, nato tudi v ZDA. Je ena najslavnejših in najbolje plačanih indijskih zvezdnic, pa tudi ena najbolj zaželenih žensk v Indiji.

