Nekoč slavna pornoigralka, danes brezdomka v predorih Las Vegasa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekoč je bila Stephanie Sadorra, ki je delala pod umetniškim imenom Jenni Lee, znana pornoigralka. Foto: Twitter/Zajem zaslona

Kako se je nekoč znana pornozvezdnica, ki je slišala na umetniško ime Jenni Lee, sicer pa ji je ime Stephanie Sadorra, znašla v vlogi brezdomke, ni znano. Trenutno ji tako življenje povsem ustreza, poroča portal Mirror.

"Tukaj mi ni težko, vsi so zelo spoštljivi. Vsi smo prijazni drug do drugega, kar dandanes v svetu težko najdeš," je povedala 39-letnica. "Srečna sem. Tukaj imam vse, kar potrebujem. Tukaj so ljudje bolj razumevajoči."

Jenni oziroma Stephanie je v časih, ko je nastopala v filmih za odrasle, dobro služila. S kariero v pornografski industriji si je pridobila tudi kar nekaj oboževalcev. "Takrat sem hitro zaslovela. Mislim, da sem na neki lestvici še vedno med prvimi 100. Včasih sem bila res seksi," se spominja svojih začetkov.

Mirror poroča, da je na eni od spletnih strani za odrasle na njene filme še vedno prijavljenih več kot 45 tisoč naročnikov – in to je le ena od številnih strani, ki ponujajo tovrstne vsebine. Da se od snemanja pornografije poslovi, se je Jenni odločila leta 2009, saj si je želela zgraditi manekensko kariero. A videti je, da se ta karierna poteza ni dobro končala, čeprav ni povedala, kaj je bilo krivo za to, da je na koncu pristala v predorih Las Vegasa.

Pod svetovno znanim mestom sredi puščave se prepleta kar 320 kilometrov podzemnih predorov, kjer domujejo brezdomci. Foto: Getty Images

Pod slovitim mestom zabave se sicer prepleta kar 320 kilometrov podzemnih predorov, ki so bili zgrajeni za potrebe odvodnjavanja in preprečevanja poplav. Tam si je več kot tisoč brezdomcev, revnih delavcev in pocestnic uredilo svoje skromne domove, skrite pred radovednimi očimi zunanjega sveta. Ena od ameriških produkcij zdaj pripravlja dokumentarni film o življenju pod Las Vegasom.