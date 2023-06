Ena največjih pornozvezdnic sveta na obisku v Ljubljani

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rhoadesova je danes na družbenem omrežju Instagram delila vrsto videoposnetkov in fotografij s svojega obiska v Sloveniji. V prvem z vlakom potuje mimo Boštanja, kraja v bližini Sevnice, naslednje objave pa so nastale v središču Ljubljane, v bližini Tromostovja in na Prešernovem trgu.

Zakaj je 26-letna Rhoadesova, njeno pravo ime je Amara Maple, obiskala Slovenijo, ni znano, se jo je pa v preteklosti že povezovalo z našo državo. Pred tremi leti je v objavi na Instagramu namreč dejala, da je po rodu Slovenka, vendar pa verodostojnost te navedbe ni bila nikoli potrjena.

Lana Rhoades je imela na svojem profilu na Instagramu pred dobrima dvema letoma nekaj časa tudi slovensko zastavo in pripis 777. Nekateri uporabniki so sklepali, da je šlo verjetno za simbolično podporo košarkarjema Luki Dončiću in Goranu Dragiću – prvi ima pri Dallas Mavericks na dresu namreč številko 77, drugi pa je pri svojem zdaj že nekdanjem klubu Miami Heat nosil številko 7. Foto: Instagram / Posnetek zaslona

Lana Rhoades, ki je svojo kariero v svetu filmov za odrasle leta 2016 začela pri rosnih devetnajstih letih, končala pa jo je že dobro leto dni pozneje, velja za eno najbolj prepoznavnih in priljubljenih pornozvezdnic zadnjega desetletja. Na spletni strani Pornhub, najbolj obiskanem portalu s pornografskimi filmi, so njeni videoposnetki zbrali že 1,6 milijarde ogledov, kar jo uvršča na drugo mesto med vsemi pornozvezdnicami, ki imajo na portalu svoje uradne profile.

V letih 2019, 2020 in 2021 je bila Lana Rhoades najbolj iskana igralka na Pornhubu. Na fotografiji Lana Rhoades leta 2017. Foto: Guliver Image

Rhoadesova je danes multimilijonarka, a ne po zaslugi pornografskih filmov, ki jih je posnela med letoma 2016 in 2018. Kot je leta 2021 povedala v podkastu Three Girls One Kitchen, je bila plača v pornografski industriji zanič. "Ko sem nehala snemati filme, sem imela na računu morda sto tisoč dolarjev (92.852 evrov, op. p.)."

Spletni analitiki so vrednost njenega premoženja lani ocenili na več kot 20 milijonov evrov. Svojo prepoznavnost iz pornografske industrije je namreč unovčila z objavami na spletni strani Onlyfans in na Instagramu. Z eno objavo, najsi gre za sponzorirano vsebino ali pa za razgaljeno fotografijo sebe, za kar so njeni privrženci pripravljeni plačati mesečno naročnino, zaradi velikega števila sledilcev namreč zasluži več deset tisoč evrov.

