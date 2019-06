Porno zvezdnica nekoč in danes: Pozitivna samopodoba je zelo pomembna #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jenna Jameson, nekoč svetovno znana igralka v filmih za odrasle, danes pa mama treh otrok, je na svojem Instagramu objavila svojo fotografijo nekoč, ko je imela 36 kilogramov več, in danes, ko je spet vitka. Zraven je zapisala, da je ne glede na težo treba ves čas ohranjati pozitivno samopodobo in se ceniti takšni, kot smo.

Upokojena porno zvezdnica Jenna Jameson se je pred dvema letoma s partnerjem, draguljarjem Liorjem Bittnom, razveselila hčerkice Batel Lu. Deklica je sicer za zvezdnico tretji otrok, saj ima iz enega od preteklih razmerij že desetletna dvojčka, sinova Jesseja Jamesona in Jourtneyja Jetta. A med tretjo nosečnostjo se je Jenna zredila za več kot 30 kilogramov, s katerimi se je bojevala kar nekaj časa po porodu.

A kljub odvečnim kilogramom je zvezdnici nekako uspelo ohraniti pozitivno samopodobo, kar je hotela poudariti s fotografijo sebe nekoč in danes, ko je spet lažja za 36 kilogramov.

"Pozitivna samopodoba, ne glede na to, kakšne postave ste, je zelo pomembna. Kot vidite na moji fotografiji pred hujšanjem, sem zažigala v mini bikiniju. Ker zakaj, prekleto, ne bi? Še vedno sem se počutila lepo. Nihče me ni dvakrat pogledal s tistim razočaranjem v očeh, kar mi je pomagalo, da sem se tudi sama sebe nehala sramovati."

V zapisu ob fotografiji je še dodala, da danes, čeprav je znova dosegla svojo želeno težo 56 kilogramov, raje kot dvodelne obleče enodelne kopalke. Razlog je preprost: po plaži teka za svojo dvoletnico, kar je lažje početi v enodelnih kopalkah, pravi.

"Moralni nauk te zgodbe pa je, naj vam nihče nikoli ne vsiljuje, kaj je sprejemljivo in kaj ne. Vse imamo celulit in vsem se kaj trese, ko hodimo. A sprejmimo to skupaj," je zaključila motivacijski zapis.

Svojo poporodno bitko z odvečno težo in maščobnimi oblogami je sicer nekdanja porno zvezdica na Instagramu redno dokumentirala. Čeprav je vas čas poudarjala, da se je treba kljub debelosti spoštovati, pa si je hkrati zastavila, da si vrne nekdanjo postavo.

To ji je s pomočjo redne telovadbe in diete keto, ki temelji na nizkem vnosu ogljikovih hidratov in zaužitju velikih količin beljakovin ter maščob, tudi uspelo. Nekaj njenih preteklih objav, s katerimi je dokumentirala svoje hujšanje, si lahko ogledate spodaj.