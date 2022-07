Nekoč je bil postaven lepotec, v novi vlogi pa je neprepoznaven

Igralec Brendan Fraser, ki ga je med zvezde izstrelila glavna vloga v trilogiji Mumija, spomnimo pa se ga tudi kot Georgea iz džungle, je za svojo najnovejšo vlogo prestal osupljivo transformacijo.

Prvič je z novo, precej obilnejšo podobo presenetil januarja lani na filmskem festivalu Tribeca in takoj utišal privoščljive govorice, da se je zapustil – kilograme je nabral zaradi vloge v filmu The Whale (Kit), ki ga je režiral Darren Aronofsky.

Fraser januarja lani Foto: Profimedia

V njem Fraser igra 270 kilogramov težkega moškega, ki se poskuša spopasti s svojo bolestno debelostjo, obenem pa ponovno vzpostaviti odnos s svojo najstniško hčerko. Vlogo te ima Sadie Sink, igralka iz Netflixove uspešnice Stranger Things.

Fraserjev nov film bo premiero doživel na letošnjem mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah, ob napovedi tega pa je v medije prišla tudi prva fotografija Fraserja v novi vlogi.

Fraser v filmu The Whale Foto: Profimedia

"Česa takšnega še niste videli," je 53-letni igralec povedal o filmu in svoji vlogi, "to je vse, kar lahko za zdaj povem. Tudi zame je to nekaj povsem drugega od tega, kar sem počel do zdaj. A ne bom skromen – vem, da bo pustilo trajen vtis."

