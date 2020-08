Nekdanja žena Eltona Johna si je med medenimi tedni skušala vzeti življenje #video

Renate Blauel, nekdanja žena slavnega glasbenika Eltona Johna, je proti njemu vložila odškodninsko tožbo, ker naj bi z razkritji v svoji avtobiografiji in prizori v biografskem filmu Rocketman kršil njun ločitveni dogovor.

Po treh dneh zakona je imel dovolj

Dokumenti, ki jih je priložila tožbi, razkrivajo temačne podrobnosti iz njunega zakona – Renate naj bi si leta 1984, med njunim poročnim potovanjem, skušala vzeti življenje, poroča BBC. Zgodilo naj bi se v St. Tropezu, razkrivajo dokumenti, kjer je po treh dneh poročnega potovanja vzela prevelik odmerek pomirjeval, potem ko ji je Elton John dejal, da ta zakon ne bo deloval, in od nje želel, da odide.

Foto: Getty Images

V Nemčiji rojena Blauelova je bila sicer z glasbenikom nato poročena še štiri leta, po ločitvi leta 1988 pa se je umaknila iz javnosti, vse dokler ni letos vložila odškodninske tožbe, v kateri od glasbenika zahteva tri milijone funtov (3,3 milijona evrov).

V tožbi trdi, da so razkritja v njegovi avtobiografiji in prizori v filmu o njegovem življenju poslabšali njene dolgoletne težave z duševnim zdravjem, saj so se mediji nenadoma začeli zanimati zanjo in jo vznemirjati. Navedbe o poskusu samomora pa je tožbi priložila, da bi dokazala dolgoletne duševne težave.

Foto: Getty Images

Odvetniki Eltona Johna so v odgovoru na tožbo potrdili, da sta nekdanja zakonca podpisala ločitveni dogovor, a zatrjujejo, da ga glasbenik ni kršil in z ničemer ni povzročil "psihološke škode".

"Elton John je vedno spoštoval Renatino zasebnost in bo pri tem vztrajal še naprej," so sporočili njegovi odvetniki, "nenavadno pa je, da je gospa Blauel, ki tako poudarja zasebnost, tožbo vložila javno. To dokazuje, da je njen namen le izsiliti velik znesek denarja od naše stranke in z neresnicami očrniti njegovo ime."

Oglejte si še: