Elton John mora zaradi bivše žene na sodišče #video

Renate Blauel, nekdanja žena glasbenega zvezdnika Eltona Johna, je po poročanju britanskega časopisa Guardian vložila zahtevo za sodno prepoved, povezano s pevcem. Kaj točno želi prepovedati, v zahtevi ni navedeno, običajno pa gre v takšnih primerih za varovanje zasebnosti, dodajajo v Guardianu.

Britanski tabloid Daily Mail pa piše, da naj bi bila njena poteza povezana z avtobiografijo, ki jo je Elton John izdal lani. V knjigi Me (Jaz) je pevec razkril nekaj podrobnosti o njunem odnosu, o katerem sta do takrat tako on kot ona molčala.

Njun zakon je trajal štiri leta

Renate Blauel in Elton John sta se spoznala leta 1983 med snemanjem njegovega albuma Too Low for Zero, poročila sta se na valentinovo leto zatem. Njun zakon se je končal leta 1988, kmalu zatem pa je pevec javno razkril svojo istospolno usmerjenost. Do takrat je zatrjeval, da ga privlačijo tako ženske kot moški.

Ob ločitvi naj bi podpisala sporazum, da o svojem razmerju ne bosta govorila v javnosti, česar se je ona ves čas držala, medtem ko je bil glasbenik bolj zgovoren.

Leta 2007 je v nekem intervjuju izjavil, da sta se poročila v obdobju, ko je imel težave z alkoholom in drogami. "Odvisnik razmišlja tako: 'Imel sem veliko fantov in to me ni osrečilo, zato se bom zdaj poročil z žensko – to bo spremenilo vse'," je izjavil, "in res sem jo ljubil, čudovita punca je. V svojem življenju najbolj obžalujem to, da sem jo prizadel."

Leta 2014 se je Elton John poročil s svojim dolgoletnim partnerjem Davidom Furnishem, s katerim imata dva sinova, ki jima ju je rodila nadomestna mati. V svoji avtobiografiji, ki jo je izdal oktobra lani, je glasbenik razkril, da je ob rojstvu prvega sina nekdanjo ženo povabil na obisk, a ga je zavrnila. "Nisem več pritiskal nanjo," je zapisal, "spoštovati moram njena čustva."

Še leta po najini ločitvi so se vsakič, ko se mi je kaj zgodilo, novinarji pojavili pred njenimi vrati in pričakovali, da bo pripravljena razkriti umazano perilo," je še zapisal, "tega ni nikoli storila, vedno jim je rekla le, naj jo pustijo pri miru."

