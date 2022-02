Nekdanja članica Spice Girls se zaradi nasilja v zakonu še vedno zbuja s strahom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanja članica skupine Spice Girls Mel B je spregovorila o posledicah zlorabe bivšega moža Stephena Belafonteja, ki jih občuti še danes, zato želi pomagati in podpreti ženske, ki so v nasilnih razmerjih.

Mel B je po letih nasilja v družini pogumno delila svoj boj s "travmo zlorabe". Nekdanja 46-letna Spice Girl je dejala, da je bila žrtev dolgoletne psihološke in čustvene zlorabe bivšega moža Stephena Belafonteja. Mel je združila moči s kampanjo The Sun #NoMeansNo, da bi dvignila ozaveščenost o privolitvi v spolnost.

Povedala je, da je bila deset let v "čustvenem in fizično nasilnem zakonu" in da se skoraj ne spominja, kaj vse se ji je zgodilo, saj ima zaradi zlorab travmo, ki lahko traja vse življenje.

Mel B z možem Foto: Reuters

"Skoraj pet let po koncu zakona se še vedno zbujam z grozljivimi delčki zvokov in podob, ki mi švigajo skozi možgane," je dejala Mel B in priznala, da se zaradi strahu zbuja tudi ponoči.

Zvezdnica je spregovorila o tem, kako se je med poroko zatekla k drogam, da bi preprečila vse tegobe in občutek krivde. "Padla sem tako nizko, da sem bila popolnoma brez samozavesti, izolirana od družine, nikomur tudi nisem mogla zaupati, zato sem se odločila za pijačo in droge, da bi ublažila bolečino," je dejala.

Mel B je dejala, da jo je nekdanji mož prepričal, da nihče ne bo verjel njenim trditvam o zlorabi. A ko je bilo zares hudo, se je spomnila, da je svojo kariero zgradila na ženski moči, kar jo je opogumilo, da je to razmerje prekinila.

S hčerko Phoenix Foto: Guliverimage

"Višek vsega je bilo, ko naju je bivši mož posnel med spolnim odnosom. To je bila ena najbolj ponižujočih stvari, ki sem jih doživela v tem nasilnem razmerju."

Ko je pisala svojo knjigo Brutally Honest, je Mel na svojo grozo tudi odkrila, da je bila njena hči Phoenix, ki si jo deli z bivšim Jimmyjem Gulzarjem, priča zlorabam, s katerimi se je spoprijemala. Po izidu knjige leta 2018 je videla, da je v podobnem položaju še veliko žensk, in številne so tudi stopile v stik z njo.

Preberite še: