Navijačica Nina se lahko pohvali z obsegom prsi 130 centimetrov

Na Instagramu se predstavlja kot Nina Phoenix, stara je 25 let in se lahko pohvali z izjemno bujnim oprsjem. Zahvaljujoč temu si je na omenjenem družbenem omrežju nabrala že preko 200 tisoč sledilcev, a pozornost širše hrvaške javnosti je dobila pretekli teden, ko je objavila video, v katerem je v bikinkah v vzorcu hrvaške zastave zapela hrvaški navijaški hit Igraj moja Hrvatska.

Številni hrvaški mediji so jo želeli bolje spoznati, a za Slobodno Dalmacijo je dejala, da svoje identitete noče razkrivati. Dejala je le, da je zaključila umetniško šolo, smer fotografija, ter da se še danes ukvarja z umetnostjo in fotografijo.

"Hrvati nimajo ravno prefinjenega okusa za obline"

Zakaj so Hrvati zanjo izvedeli šele pred dobrim tednom? "Z razlogom se nisem promovirala in si nisem želela nikakršne medijske pozornosti na Hrvaškem, saj vem, da Hrvati nimajo ravno prefinjenega okusa za obline," je dejala za Slobodno Dalmacijo in še razkrila, da je obseg njenih prsi po zadnjem merjenju 130 centimetrov, ter da ji še vedno rastejo. "Že vse od pubertete," je dodala.

Izpostavlja, da je povsem naravna, da nikoli ni imela "niti enega" estetskega popravka, ter da je ravno to tisto, kar jo ločuje od vseh ostalih.

"Medalja je minimalno, kar pričakujem"

Zaradi velikega uspeha na Instagramu je na željo svojih sledilcev kmalu odprla tudi profil na slavni platformi z erotičnimi vsebinami OnlyFans, do katere se lahko dostopa le s plačilom. A ob tem poudarja, da ne objavlja golih fotografij, vendar zgolj v kopalkah, spodnjem perilu in v "okraskih za telo", razlaga.

"Moram poudariti, da OnlyFans ni samo platforma za eksplicitne vsebine in goloto, temveč zelo zabavna platforma, na kateri se lahko odlično zasluži."

Za konec je za omenjeni hrvaški medij še dejala, da je strastna navijačica hrvaške reprezentance in jim sporočila, naj ne pozabijo, da so svetovni podprvaki. "Zato je medalja minimalno, kar pričakujem."