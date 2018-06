Natalija Gros, zmagovalka druge sezone plesnega šova Zvezde plešejo, je v šovu poleg ljubezni do plesa našla še novega življenjskega sopotnika. To je nihče drug kot igralec Rok Kunaver, ki je v paru z Martino Plohl v šovu prav tako razkazoval svoje plesno znanje.

Zvezo sta Natalija Gros in Rok Kunaver v skupni izjavi potrdila za spletno stran 24ur.com. Zapisala sta, da ju druži veliko skupnih interesov, kot so športno plezanje, ljubezen do umetnosti, plesa, narave in morja, drugih informacij o svojem zasebnem življenju pa ne bosta dajala.

Natalija je pred tremi leti nepričakovano izgubila svojega partnerja Jureta Breceljnika, izjemnega režiserja in fotografa ter očeta njene triletne Ele, Rokov zakon pa se je predlani končal z ločitvijo.