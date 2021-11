Nasmejena monaška kneginja končno skupaj z možem in otrokoma

Monaška kneginja Charlene je pol leta preživela v rojstni državi Južni Afriki. Tam je imela operacijo sinusov in zaradi poslabšanja stanja je za nekaj časa odpovedala potovanje z letalom, zato se je njeno bivanje v domovini zavleklo v nekaj mesecev.

V ponedeljek zjutraj je 43-letna Charlene priletela v Nico, kjer so jo na letališču pričakali njena otroka in 63-letni mož knez Albert, potem pa so skupaj s helikopterjem odleteli domov na monaški dvor.

Monaška družina je napravila nekaj fotografij za lačno javnost, nakar je kraljevi par odpeljal otroka v šolo. Pod fotografijo je kneginja Charlene zapisala: "Srečen današnji dan. Hvala vsem, ki me delate močno." Seveda je pod objavo dobila številne lepe misli.

Knez Albert in Charlene sta bila nazadnje v Monaku skupaj fotografirana v začetku januarja letos. Knez Albert si želi, da bi ga žena spremljala v Dubaj na svetovno razstavo Expo 2021, prav tako pa Maročani upajo, da bodo princeso videli na državnem prazniku 19. novembra.

Med domovanjem v Južnoafriški republiki je par praznoval deseto obletnico poroke, a namesto skupnega druženja je kraljevi dvor poslal videoposnetek z najlepšimi trenutki zakona. Seveda so ob tem bila številna namigovanja, da v zakonu močno škripa in da je vse skupaj le krinka.

Dejstvo je, da se kneginja zadnje časa ni prav veliko smejala, s svojimi izjavami in objavami je nakazovala, da življenje na dvoru ni takšno, kot si je zamišljala. Nesrečna kneginja je znova obudila govorice o prekletstvu Grimaldijev. Po legendi naj bi v 13. stoletju princ Rainier I. Urabil in posilil lepo dekle, ta pa je preklela njega in vse njegove potomce. Sedem stoletij kasneje se zdi, da to urok še vedno deluje.

