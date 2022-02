Najslajši kraljevi poročni poljubi #foto

Čeprav si vsak kraljevi oboževalec želi najprej videti poročno obleko neveste, je drugi najlepši trenutek, ko si nevesta in ženin dasta prvi zakonski poljub.

Člani kraljevih družin so v javnosti zadržani in si ne izkazujejo pretirane naklonjenosti, izjemo pa naredijo na svoj poročni dan.

Princ Charles in Diana Spencer, 1981

Foto: Guliverimage

Potem ko sta se 29. julija poročila v katedrali svetega Paula v Londonu, sta se britanski prestolonaslednik, princ Charles, in njegova nevesta odpravila v Buckinghamsko palačo, kjer sta se poljubila pred množico. Njun romantični trenutek je postal nova kraljeva poročna tradicija med britanskimi kraljevimi člani.

Princ Andrew in Sarah Ferguson, 1986

Foto: Guliverimage

Princ Andrew in Sarah sta si izmenjala nežen trenutek na balkonu Buckinghamske palače, potem ko sta se drug drugemu zavezala 23. julija 1986 v Westminstrski opatiji.

Princ Viljem Aleksander in Máxima Zorreguieta Cerruti, 2002

Foto: Reuters

Nizozemski princ Viljem Aleksander je pomahal množici in poljub svojo novo ženo Máximo Zorreguieto Cerruti na njun poročni dan v Amsterdamu 2. februarja 2002.

Princ Frederik in Mary Donaldson, 2004

Foto: Reuters

Prestolonaslednik Frederik in princesa Mary sta se poročila 14. maja 2004. Najprej na slovesnosti v katedrali glavnega mesta Köbenhavn, nato pa še v palači Fredensborg. Tako kot je bil njun začetek velika romanca, je bil tudi poljub zelo resničen in prav nič zaigran.

Princ Filip in Letizia Ortiz, 2004

Foto: Reuters Španski kralj Filip VI. in nekdanja novinarka Letizia Ortiz sta 23. maja 2004 v madridski katedrali Almudena izrekla usodni da ter si obljubila večno zvestobo in ljubezen. Slovesnosti je prisostvovalo približno 1.600 povabljencev. Javnost je pričakovala, da se bosta Letizia in Filip strastno poljubila, a si je španski poročni par izmenjal le plašne poljubčke na lica. "To je kot kava brez kofeina, čisto razočaranje," je na spletnih straneh zapisal španski časnik El Mundo.

Princesa Viktorija in Daniel Westling, 2010

Foto: Guliverimage

Švedska prestolonaslednica Viktorija in princ Daniel sta se poročila 19. junij 2010 in se poljubila, potem ko sta zapustila cerkev Storkyrkan.

Princ William in Kate Middleton, 2011

Foto: Guliverimage

Trideset let kasneje je po stopinjah staršev šel tudi princ William in delil sladek poljub s svojo nevesto Kate. Po cerkveni poroki 29. aprila 2011 sta stopila na balkon Buckinghamske palače in pozdravila množico oboževalcev. Na srečo kraljevih oboževalcev sta se mladoporočenca poljubila kar dvakrat. Njun veliki dan je bil zelo pomembna zadeva, saj je bilo na verski obred povabljenih okoli 1.900 gostov.

Princ Albert in Charlene Wittstock, 2011

Foto: Reuters

Par se je poročil 1. julija 2011 najprej na civilni slovesnosti, naslednji dan pa sta na verskem obredu drugič izrekla usodni da. Na veliko veselje kraljevih oboževalcev sta si delila sladek poljub.

Princ Karel Filip in Sofia Hellqvist, 2015

Foto: Reuters

Princ Karel Filip in princesa Sofia sta se poljubila po poroki v kapeli kraljeve palače v Stockholmu 13. junija 2015. Na tisoče ljudi se je zvrstilo na ulicah, da bi bili priča temu dogodku.

Princ Harry in Meghan Markle, 2018

Foto: Guliverimage

Po poroki 19. maja, ki je bila v kapeli svetega Jurija, sta se princ Harry in Meghan poljubila takoj, ko sta zapustila kapelo. Zbralo se je velika množica njunih oboževalcev, ki so veselo vzklikali.

