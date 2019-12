Najbolj odmevne poroke in ločitve znanih v letu 2019

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kdo si je v letu 2019 obljubil večno ljubezen in kdo v zakonu ni več mogel zdržati? Še enkrat smo se spomnili domačih ter tujih porok in ločitev, ki so letos najbolj odmevale.