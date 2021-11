Najbogatejši pes na svetu: potegavščina, s katero že leta prodajajo nepremičnine

Te dni se v medijih po vsem svetu znova pojavlja zgodba o Guntherju, najbogatejšem psu na svetu, ki je po pokojni lastnici podedoval milijone in zdaj živi v neznanskem razkošju. Zgodba ni nova, nemški ovčar Gunther vsakih nekaj let nastopa v nekoliko drugačnem kontekstu, ki je vedno na neki način povezan z nepremičninami.

Tokrat prodaja vilo, katere lastnica je bila nekoč Madonna

Foto: Profimedia Najnovejša zgodba, ki jo je povzela tudi ameriška tiskovna agencija AP, govori o tem, da Gunther VI., potomec izvirnega pasjega dediča, oziroma upravljavci njegovega premoženja prodajajo razkošno vilo v Miamiju, katere lastnica naj bi bila nekoč Madonna.

Čez nekaj dni pa so pri AP novico umaknili in objavili opravičilo: "Ta zgodba ni bila v skladu z našimi standardi in ne bi smela biti objavljena. Nismo se držali pravil odgovornega poročanja. Zdaj smo zgodbo popravili in se še enkrat opravičujemo."

Kaj se je zgodilo? Izkazalo se je, da je zgodba o nemškem ovčarju, ki je pred desetletji podedoval bogastvo pokojne lastnice, neke nemške grofice, popolnoma izmišljena. Za zapleteno in obenem izjemno dodelano potegavščino naj bi stal Maurizio Mian, italijanski poslovnež, ki je obogatel z družinskim farmacevtskim podjetjem, zdaj pa se ukvarja z različnimi projekti, med drugim nepremičninami.

Vila v Miamiju, ki je naprodaj, namreč dejansko obstaja in tudi prodaja jo Gunther – a gre za Mianovo podjetje Gunther Inc.

Vila v Miamiju, ki je dejansko naprodaj (za 27,5 milijona evrov), a njen lastnik ni pes. Foto: Profimedia

Še bolj zanimivo je, da je Mian za neki italijanski časopis že leta 1995 povedal, da je zgodba o grofici, ki je premoženje zapustila svojemu psu, "izmišljena zgodba za promocijo" njegovega podjetja. Nato pa je vsakih nekaj let v medije znova poslal kakšno zgodbo o nepremičninskih poslih psa Guntherja in te so se v medijih vedno znova pojavljale kot resnične.

O resničnosti tokratne zgodbe o Guntherju se v njegovem podjetju niso hoteli izjasniti. Za AP so sporočili, da zadeve ne morejo komentirati, ker naj bi jih zavezovala pogodba s produkcijsko mrežo Netflix. Ali bo Netflix dejansko snemal serijo oziroma film o tej potegavščini, pa za zdaj ni jasno.

