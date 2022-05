Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

41-letna igralka Michelle Williams in 44-letni režiser Thomas Kail bosta letos jeseni dobila dojenčka.

"To je popolno veselje," je povedala za Variety. "Ko minejo leta, se nekako sprašuješ, kaj ti pomeni veliko in kaj ne. Razburljivo je odkriti, da je nekaj, kar si vedno znova želiš, na voljo še enkrat. Ta sreča ni izgubljena ne zame in ne za mojo družino."

To bo drugi otrok za par, njun sin Hart se je rodil leta 2020. Michelle Williams ima 16-letno hčer Matildo iz razmerja s pokojnim igralcem Heathom Ledgerjem. Kail, najbolj znan po režiji filma Hamilton, je z Williamsovo sodeloval pri seriji Fosse in Verdonova.

Thomas Kail in Michelle Williams Foto: Reuters

Kot mati je postala precej bolj predana svojemu delu igralke, prav tako je v zadnjih letih postala zagovornica pravičnih plač in reproduktivnih svoboščin. "Zaradi ničesar nisi zavezan boljšemu svetu kot zaradi vzgoje odličnega otroka," pravi Williamsova. "To je vrhunsko ustvarjalno dejanje."