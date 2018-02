Michelle Obama končno razkrila, kaj ji je podarila Melania Trump #video

Gotovo se še vsi spomnite trenutka, ko sta se Barack in Michelle Obama lani poslavljala od Bele hiše in mesto v njej prepustila novemu predsedniškemu paru, zakoncema Trump. Na prvem uradnem srečanju, ki se je odvilo na dan zaprisege novega ameriškega predsednika, se je namreč pripetila manjša neprijetnost.

Michelle Obama: Nisem vedela, kam s škatlo!

Ko je nova prva dama Melania Trump svojo predhodnico presenetila z darilcem, skritim v modri škatli priznane znamke Tiffany, ta za trenutek ni vedela, kaj bi naredila z njim. Zdaj je Michelle v šovu Ellen DeGeneres o pripetljaju prvič javno spregovorila in tudi razkrila, kaj se je skrivalo v škatli.

Na dan zaprisege novega ameriškega predsednika pred letom dni je Melania svoji predhodnici podarila okvir za sliko. Foto: Reuters Zabavna voditeljica Ellen nikakor ni mogla mimo nerodnega trenutka na stopnicah Bele hiše. ''Trump je torej kar prišel po stopnicah k vama, brez žene. Ženo je pustil zadaj …'' je pogovor začela Ellen, nato pa je Michelle pojasnila, da jo je prav Melania, ki je prišla za Donaldom, dobila malce nepripravljeno.

"Za takšne dogodke obstaja protokol. Povedo ti, kje bo kdo stal, kaj bo kdo naredil … In še nikoli se ni zgodilo, da bi v tej situaciji sledila izmenjava daril. Tako da sem si sama pri sebi rekla: 'Dobro, kaj naj zdaj naredim s to škatlo? Kam naj jo dam?' In v tistem trenutku so prav vsi nekam izginili, nikjer ni bilo nikogar! Nihče ni prišel po škatlo! In potem sem se ravno začela spraševati, ali naj se kar fotografiramo z njo, ko nas je moj mož rešil zagate, prijel škatlo in jo na hitro odložil nekam noter," je v oddaji v smehu razložila nekdanja prva dama ZDA.

Končno znano, kaj je bilo v paketu

Voditeljica Ellen je znana kot zelo radovedna, zato Michelle seveda ni pustila druge možnosti, kot da je hkrati tudi razkrila, kaj se je dejansko skrivalo v modrem paketu, ki je povzročil neprijetnost in poskrbel za smeh, ko se je posnetek izmenjave darila v dneh pozneje razširil po spletu. "V škatli je bil prekrasen okvir," je brez zadržkov razkrila 54-letna Michelle.