Melania Trump po več kot treh tednih prvič na javnem dogodku

V ponedeljek je potekal zasebni dogodek v čast 40 povabljenim družinam padlih ameriških vojakov. Dogodek je bil zaprt za medije. Televizija CNN navaja enega od neimenovanih udeležencev dogodka, da se je Trump na dogodku šalil na račun medijskih vprašanj o Melanii in ugibanj, ali ga je morda zapustila.

Melania postavlja družino in zdravje na prvo mesto

Tiskovna predstavnica prve dame Stephanie Grisham je sporočila, da je bila Melania Trump vedno močna in neodvisna ženska, ki postavlja družino in svoje zdravje na prvo mesto, kar se ne bo spremenilo zaradi zagrizenih pripadnikov medijev.

"Prepričana je o tem, kar dela, in o svoji vlogi ter se zaveda, da so vse drugo le špekulacije in neumnosti," je sporočila Grishamova.

Javnosti se ni pokazala že skoraj mesec dni

Melania Trump je imela 14. maja operacijo ledvice, v javnosti pa se je nazadnje pojavila 10. maja, ko je s Trumpom pozdravila tri izpuščene ameriške talce iz Severne Koreje. Od takrat je ni bilo na spregled.

Grishamova je sporočila tudi, da se Melania Trump z možem ne bo udeležila vrha držav G7, ki bo potekal 8. in 9. junija v Quebecu v Kanadi, kakor tudi ne zgodovinskega vrha med Trumpom in predsednikom Severne Koreje Kim Džong Unom, ki je predviden 12. junija v Singapurju.