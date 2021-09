Doutzen Kroes se je po nekajmesečnem premoru vrnila na Instagram in objavila selfie z daljšim zapisom o tem, kaj si misli o cepljenju proti covid-19. Jasno je branila svojo pravico do tega, da odkloni cepivo, in sledilce pozvala, naj "predajo baklo upanja in ljubezni ter govorijo svojo resnico".

"Ne morem si več zatiskati oči pred krivicami, ki se dogajajo pred nami," je zapis začela 36-letna manekenka. "Čeprav se mi med pisanjem tega tresejo roke, je čas, da namesto udobja izberem pogum in spregovorim svojo resnico."

Ne bodo me prisilili v cepljenje. Nočem pod prisilo dokazovati svojega zdravja, da bi lahko bila del družbe. Ne sprejemam izključitve ljudi glede na njihov zdravstveni status.

Za konec je dodala, da je "svoboda govora pravica, za katero se je vredno boriti", a da "to lahko rešimo le združeni v miru in ljubezni".

Velika večina sledilcev se je strinjala z njenim zapisom, a številni so izpostavili, da pošilja napačno sporočilo. Ob tem se je oglasila njena kolegica, brazilska supermanekenka Gisele Bündchen, ki je objavo komentirala z besedami, da ne more verjeti, da so se nekateri tako spravili nanjo: "Poznam Doutzen in je prijazna in ljubeča oseba. Žalosti me, ko vidim, koliko obsojanja in pomanjkanja empatije je v ljudeh. Sovraštvo ni odgovor."

Objavo, v kateri je bila hvaležna za koronavirus, je izbrisala

Sicer pa to ni prvič, da je nizozemska manekenka na družbenih omrežjih pisala o novem koronavirusu. Pred kratkim je objavila zapis "Hvala, koronavirus," a objavo izbrisala, vendar ta ni ostala neopažena.

Slavna italijanska vplivnica Chiara Ferragni je naredila posnetek zaslona in njen zapis delila na svojem profilu na Instagramu med zgodbami, kjer je komentirala, da se ji ob Doutzeninem zapisu obrača želodec. "Doutzen, to je tako nespoštljivo, na stotisoče ljudi je zbolelo za tem virusom, na tisoče jih umira, zdravniki ne morejo videvati svojih družin, ljudje izgubljajo službe ... Ti pa praviš, da bi morali biti hvaležni zanj? Zdrava pamet in zrelost bi te morala pripeljati do tega, da ceniš majhne stvari v življenju, ne pa smrtonosni virus. Kaj za vraga govoriš?"

Chiara z možem Fedezom že dlje časa javno opozarja na zaščito pred covidom-19, za kar jo je prosil kar sam italijanski premier Giuseppe Conte.

