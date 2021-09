Ameriški imunolog Anthony Fauci je javno zanikal izjave raperke Nicki Minaj, ki je v tvitu 13. septembra zapisala, da lahko cepivo proti covid-19 povzroči zatekanje testisov in vodi do impotence.

"Moj bratranec v Trinidadu in Tobagu se ne bo cepil, ker se njegov prijatelj je in je postal impotenten, testisi pa so mu zatekli. Čez nekaj tednov bi se moral poročiti, a je njegova zaročenka odpovedala poroko. Zato molite in bodite prepričani o svoji odločitvi, naj vas v njo ne prisilijo," je tvitnila.

My cousin in Trinidad won’t get the vaccine cuz his friend got it & became impotent. His testicles became swollen. His friend was weeks away from getting married, now the girl called off the wedding. So just pray on it & make sure you’re comfortable with ur decision, not bullied — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) September 13, 2021

Ko je bil Fauci gost v CNN-ovi oddaji, so ga vprašali, ali obstaja dokaz, da cepiva proti covid-19 res lahko vplivajo na moški in ženski reprodukcijski sistem, na kar se je odzval z odločnim "ne".

"Nobenih dokazov ni, da se to lahko zgodi, poleg tega ni nobenega mehaničnega razloga, da bi si sploh lahko predstavljali, da bi se to zgodilo. Zato je odgovor na vaše vprašanje ne."

Strokovnjaki so si enotni, da bi morala biti zvezdnica previdna pri tem, kaj deli z milijoni sledilcev. Foto: Reuters

"Morala bi biti previdna pri tem, kaj objavlja o bolezni covid-19"

Slavni imunolog je dodal, da je Nickijin tvit morda "nedolžen", a bi morala biti previdna pri tem, kaj o tem virusu objavlja na družbenih omrežjih, kjer ima samo na Twitterju več kot 22 milijonov sledilcev. "Dvakrat bi morala premisliti o širjenju informacij, ki resnično ne temeljijo na dejstvih, razen na neki anekdoti, znanost pa ne deluje tako."

Oglasil se je tudi minister za zdravje Trinidada in Tobaga Terrence Deyalsingh, ki je sporočil, da v državi ni bil zabeležen niti en takšen primer. Na njen zapis se je odzval javno ter sporočil, da so opravili celo raziskavo in ugotovili, da so zgolj zapravljali čas. "Eden od razlogov, zakaj se nismo mogli takoj odzvati na trditve gospodične Minaj, je ta, da smo morali preveriti in se prepričati, ali je to, kar trdi, resnično ali ne. Na žalost smo včeraj zapravili veliko časa s preverjanjem lažne trditve."

#BREAKING - Trinidad & Tobago Health Minister Dr. Terrence Deyalsingh responds to swollen testicle claim made by Trinidad-born entertainer @NICKIMINAJ; says there is no such reported case in Trinidad & Tobago (TTT) pic.twitter.com/NNsc9EUTKP — Kevz Politics (@KevzPolitics) September 15, 2021

Tudi on je ostro obsodil njen zapis, ki "nikakor ne pomaga", saj ljudje, kot je Nicki, zelo vplivajo na odločitve ljudi. "To bo spet otežilo naše delo," je dodal.

