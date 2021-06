Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Manca Špik ima na družbenih profilim Instagram in Facebook preko 85 tisoč sledilcev, s katerimi redno deli utrinke iz svojega zasebnega življenja. Zadnje tedne so njene objave morsko obarvane, saj je videti, da nadvse uživa ob morju ali pa bazenu.

Trenutno se hladi ob bazenu prijateljev, ki so ji prepustili kar ključe od hiše, je razkrila v enem od svojih Instagram storyjev. Pripisala je, kako zelo uživa na rožnatem flamingu, enem najbolj priljubljenih napihljivih blazin v zadnjih letih.

Očitali so ji, da se je prodala za drobiž

Manca, ki je na svojih družbenih omrežjih večinoma objavlja pozitivne objave in skrbi za dobro vzdušje med sledilci, je v začetku maja presenetila, ko je odkrito priznala, da so se je ostre kritike nekaterih sledilcev močno dotaknile. Očitali so ji, da se je "prodala za drobiž", ker promovira nekatere izdelke, zato je zlobnim jezikom namenila daljši zapis.

"Moji prihranki počasi kopnijo, koncertni odri pa še vedno samevajo ... In tako sem in tja naredim tudi kakšno reklamo za izdelek, ki ga osebno priporočam, za poslovnega partnerja, ki mu stoprocentno zaupam!" je med drugim zapisala in dodala, da jo ob tem boli srce.

